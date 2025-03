Quais foram os principais tecnologias lançadas no MWC Barcelona 2025

Palestras de destaque

Entre os palestrantes de renome, Scott Galloway, professor de marketing da NYU Stern School of Business e empreendedor serial, apresentou a palestra intitulada The Age of Revolution. Galloway abordou os desafios culturais, sociais e econômicos da atualidade, enfatizando o impacto transformador da inteligência artificial na economia global e as crescentes tensões geopolíticas que estão remodelando o cenário mundial.