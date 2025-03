A SpaceX lançou a oitava missão não tripulada da Starship, a maior nave do mundo, nesta quinta-feira (6). Esse foi o primeiro lançamento após a explosão do dia 16 de janeiro. Uma missão estava prevista para segunda-feira (3), mas foi adiada.

No entanto, assim como no voo de teste anterior, ocorrido em janeiro, a SpaceX perdeu contato com o segundo estágio de seu megafoguete Starship nesta quinta, anunciou um funcionário da empresa do bilionário Elon Musk durante uma transmissão de vídeo.