Caixa, Bradesco e Sicredi fora do ar? Usuários de bancos relatam instabilidade nos aplicativos

Segundo o portal Downdetector , que monitora o funcionamento de plataformas digitais, as instabilidades atingem também o Itaú. Usuários das quatro instituições financeiras também relataram as dificuldades nas redes sociais (veja abaixo).

Os primeiros relatos de falha começaram por volta das 7h, com o número de reclamações aumentando ao longo da manhã e atingindo um pico próximo ao meio-dia.

Principais problemas relatados

Entre as principais queixas registradas pelos usuários, estão erros no login e dificuldades para realizar operações bancárias por meio dos aplicativos.

Caixa e Bradesco chegaram a ter mais de 200 reclamações cada registradas no Downdetector. O Sicredi teve um pico de 198 notificações, por volta do meio-dia. Já o Itaú teve menos reclamações, mas que foram feitas desde o início do dia.