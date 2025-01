Foguete New Glenn, da Blue Origin, conclui testes e deve ser lançado ainda em janeiro

Testes foram realizados na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, onde o foguete será lançado. Blue Origin / Divulgação

O New Glenn, primeiro megafoguete da empresa do bilionário Jeff Bezos, Blue Origin, está prestes a realizar o seu primeiro lançamento após apresentar êxito em testes e receber a autorização para decolagem da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) em 27 de dezembro. A data para o primeiro lançamento ainda não foi divulgada de forma oficial pela empresa, mas deve ocorrer ainda em janeiro.

Em teste realizado na última sexta-feira (27), os sete motores do foguete foram disparados juntos pela primeira vez e queimaram por 24 segundos no Complexo de Lançamento 36 (LC-36) na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Esta prova, segundo a empresa, validou os sistemas do veículo e da Terra na configuração totalmente integrada, finalizou os cronogramas do dia de lançamento e confirmou o desempenho esperado.

Em seu perfil no X, Jeff Bezos comemorou o feito ao publicar um vídeo do teste com a legenda "próxima parada: lançamento"

O vice-presidente sênior da New Glenn, Jarrett Jones, caracterizou o marco como monumental e destacou a abordagem rigorosa para a realização dos testes.

— O sucesso de hoje (sexta) prova que nossa abordagem rigorosa para testes, combinada com nossas incríveis ferramentas e engenharia de design, está funcionando como pretendido — afirmou.

Em sua primeira viagem, o foguete irá carregar a Blue Ring Pathfinder, uma missão de desenvolvimento de tecnologia da Blue Origin, como sua primeira carga útil.

New Glenn