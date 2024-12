Como foi o Natal dos astronautas presos no espaço; veja o vídeo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Não foi só no planeta Terra que o Natal foi celebrado. Lá do espaço, os astronautas Suni Williams, Nick Hague, Butch Wilmore, and Don Pettit, que estão "presos" na Estação Espacial Internacional (ISS) há mais de seis meses, celebraram a data e mostraram um pouco das comemorações.