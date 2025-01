Palmeiras faz investida por volante do Grêmio

Villasanti está na mira do Palmeiras. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Palmeiras deu início às tratativas para contratar o volante do Grêmio, Mathías Villasanti. O Tricolor está ciente da investida e, nos bastidores, já admite a possibilidade de liberar o atleta se os valores forem significativos. O agente do meio-campista confirma as conversas com o clube paulista.

— Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio, e o novo técnico (Gustavo Quinteros) pediu que ele não saísse. Mas é real, temos conversado sobre isso e provavelmente continuaremos conversando — disse o empresário do volante, Renato Bittar, ao programa La Gran Jugada, da Rádio Rock and Pop, do Paraguai.

Conforme apurado por ZH, o Tricolor quer inicialmente cerca de R$ 70 milhões pelos 80% dos direitos econômicos que detém do atleta. Para isso, se não for feita nenhuma composição com os detentores dos outros 20%, a transação total teria que bater na casa dos US$ 14 milhões (R$ 87,5 milhões).

Porém, os dirigentes gremistas sabem que será difícil segurar Villasanti. Especialmente pela vontade do jogador em se transferir para o Palmeiras, algo que ficou claro na entrevista do seu empresário aos paraguaios.

— Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno, mas vamos fazer tudo que for necessário — completou Bittar.

Pesa ainda a necessidade do Grêmio de vender jogadores em 2025 para equilibrar as contas. Além disso, uma venda deste patamar daria ao clube mais poder de investimento para buscar os reforços pedidos pelo técnico Gustavo Quinteros.

Grêmio e Palmeiras devem aprofundar as conversas nos próximos dias para chegar a um denominador comum.

