Kuscevic esteve emprestado ao Fortaleza no ano passado. Mateus Lotif / Fortaleza

Bom no jogo aéreo defensivo e perigoso nas chegadas ao ataque, Benjamín Kuscevic foi o zagueiro que mais atuou pelo Fortaleza em 2024. O chileno é alvo do Grêmio nesta janela.

Em 43 partidas, o defensor de 28 anos marcou três gols e melhorou a confiança defensiva do time cearense.

Kuscevic teve menos participações em campo do que Brítez, porém, o argentino também jogou como lateral-direito.

Inclusive, um dos motivos para a realocação do experiente zagueiro para outra posição aconteceu para encaixar o chileno.

— Ele vinha desempenhando tão bem a função que o Vojvoda, para não abrir mão dele, puxou o Brítez, que é considerado o melhor zagueiro do time, para a lateral direita — disse o setorista do Fortaleza Brenno Rebouças, da TV Diário Sistema Verdes Mares.

Forte nos duelos aéreos, Kuscevic foi responsável por afastar vários perigos durante os duelos do Fortaleza em 2024. O chileno liderou o time em cortes por partida no Brasileirão, com média de 5,6 por jogo, segundo o Sofascore. Além disso, subia com perigo ao ataque.

Em contato com a Zero Hora, o jornalista detalhou as carências do zagueiro, mas ressaltou as qualidades:

— Não é dos mais velozes, quando tem um contra um ele fica um pouco para trás. Mas, como eu falei, afasta muitas bolas. Foi destaque em vários jogos da equipe.

O que se sabe sobre Kuscevic no Grêmio?

O Fortaleza não exerceu a opção de compra pelo chileno, a qual tinha direito ao fim do empréstimo junto ao Coritiba. Com isso, o Grêmio está livre para negociar com o jogador.

O clube nordestino ainda mantém conversas com os paranaenses para mantê-lo no Castelão.

*Produção: Nikolas Mondadori