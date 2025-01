Elefante mata turista espanhola em santuário na Tailândia

Um elefante "em pânico" matou uma turista espanhola enquanto banhava o animal em um santuário no sul da Tailândia, anunciou a polícia nesta segunda-feira (6).

A mulher de 23 anos foi atingida pela tromba do animal no Centro de Cuidado de Elefantes Koh Yao, na província de Phang Nga.

As autoridades entraram em contato com a embaixada espanhola para confirmar a identidade da vítima.

No mês passado, um elefante matou uma mulher de 49 anos em um parque nacional na província de Loei, no norte do país.