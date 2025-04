Rochet sofre fratura na mão e passa por cirurgia; saiba por quanto tempo goleiro deve ser desfalque

Conforme apurado por Zero Hora, o jogador deve desfalcar o Inter por no mínimo oito semanas. O uruguaio deve começar a fisioterapia no CT Parque Gigante ainda nesta semana.

Como foi a lesão

O goleiro se machucou em um lance com o atacante Juninho. Rochet defendeu uma cabeçada do jogador adversário e, no rebote, o centroavante chutou a bola e a mão do goleiro.