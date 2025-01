Fortaleza não exerce opção, e Grêmio fica livre para negociar com Kuscevic

Benjamin Kuscevic, 28 anos, é um pedido de Gustavo Quinteros Mateus Lotif / Divulgação / Fortaleza EC

O Grêmio está livre, a partir desta quarta-feira (1), para negociar com o Coritiba a contratação do zagueiro chileno Benjamin Kuscevic, 28 anos, um pedido do novo técnico tricolor, Gustavo Quinteros. O atleta estava emprestado ao Fortaleza até terça-feira (31), mas o clube cearense não exerceu a opção de compra dos direitos do defensor, que estava estipulada em 1,5 milhão de dólares (R$ 9,3 milhões).

Contudo, isso não significa que o Fortaleza desistiu de Kuscevic. Aliás, pelo contrário. O clube nordestino ainda mantém conversas com os paranaenses e planeja incluir o zagueiro Bruno Melo no negócio. Porém, a partir de agora, com o fim do empréstimo, o Tricolor concorre em pé de igualdade com o clube do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Conforme apurado por GZH, Kuscevic é um dos nomes indicados por Quinteros à direção do Grêmio. O defensor foi campeão chileno em 2019 pela Universidad Catolica sob o comando do agora técnico gremista. O atleta destaca-se pela saída de bola qualificada e pela velocidade e se enquadra no perfil solicitado pelo treinador para a função.

Além de Universidad Católica, Coritiba e Fortaleza, o defensor fez parte do grupo do Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2020, bicampeão da Copa Libertadores 2020 e 2021 e campeão do Brasileirão 2022. Na base, o jogador teve ainda uma rápida passagem pelas divisões inferiores do Real Madrid.