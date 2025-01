Grêmio encaminha contratação de João Lucas e prepara nova oferta por Marlon

João Lucas foi um dos destaques do Juventude em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio está perto de anunciar o lateral-direito João Lucas, 26 anos, do Santos, como primeiro reforço para a temporada 2025. Os dois clubes chegaram a um acordo para a transferência definitiva do atleta, e a oficialização depende de formalidades. Em paralelo, o Tricolor prepara uma nova investida pelo lateral-esquerdo Marlon, 27 anos, do Cruzeiro.

Conforme apurado por ZH, os santistas aceitaram uma proposta de parcelamento proposta pelos gaúchos, com apenas parte das prestações sendo quitada em 2024. Segundo o ge.globo, o valor total da transação é de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões).

João Lucas, que atuou em 2024 pelo Juventude, chega para disputar posição com João Pedro e se encaixa no perfil solicitado pelo novo técnico Gustavo Quinteros, que deseja trabalhar com jogadores fortes e intensos.

Pelo clube da Serra, o lateral disputou 49 jogos, marcou dois gols e contribuiu com sete assistências. Um dos gols foi marcado justamente contra o Grêmio, na goleada de 3 a 0 aplicada pelo Ju, em Caxias, pelo primeiro turno do Brasileirão. Mineiro de Belo Horizonte, começou a carreira no Goiás, em 2018. Na sequência passou pelo Bangu até chegar ao Flamengo, em 2019 – ano no qual foi campeão brasileiro e da Libertadores. Sem muito espaço no elenco milionário (fez 17 jogos e marcou um gol), saiu em 2021 para o Cuiabá. Foi lá aonde mais jogou: 84 partidas, um gol e quatro assistências em duas temporadas. Em 2023 atuou pelo Santos (30 vezes), no ano da queda para a Série B.

Resolvido o lado direito, a prioridade gremista é a lateral esquerda. Após o Cruzeiro rejeitar a primeira proposta por Marlon, o Tricolor prepara uma nova oferta. A ideia é elevar os valores, utilizando a mesma estratégia adotada na negociação com João Lucas, parcelando o valor. Natural de Cascavel, o defensor cruzeirense também é considerado um atleta com as características ideais para o modelo de jogo do novo treinador.

Além dos laterais, o Grêmio quer a contratação de dois zagueiros e de um volante para qualificar o sistema defensivo. Já para o ataque, o principal alvo é o ponta-direita sueco Niclas Eliasson, 29 anos, do AEK Atenas-GRE. A negociação está em andamento e tem boas perspectivas de desfecho positivo.