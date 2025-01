Zagueiro campeão com Quinteros no Chile entra na mira do Grêmio

Zagueiro tem passagem pela seleção chilena. Javier TORRES / AFP

O novo técnico Gustavo Quinteros entregou à direção do Grêmio uma lista de indicação de reforços. Conforme apurado por ZH, um dos nomes que consta na nominata é o do zagueiro chileno Benjamin Kuscevic, 28 anos, que fez parte da equipe da Universidad Catolica campeã chilena em 2019 sob o comando do argentino.

Kuscevic está vinculado ao Coritiba, mas atuou em 2024 por empréstimo pelo Fortaleza, que tem até o dia 31 de dezembro para exercer a opção de compra dos direitos federativos do defensor. O Tricolor monitora a situação antes de fazer uma investida.

Até agora, Fortaleza e Coritiba não chegaram a um acordo nem para extensão do empréstimo, nem para uma transferência definitiva. Porém, como os cearenses possuem a preferência do negócio, o Tricolor não pode apresentar nenhuma proposta aos paranaenses antes da virada do ano.

Kuscevic destaca-se pela saída de bola qualificada e se enquadra no perfil solicitado por Quinteros pela função. A zaga é considerada uma prioridade gremista na busca por reforços.

O Grêmio tem uma negociação encaminhada com o lateral-direito João Lucas, do Santos, tenta o lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro, e mira ainda o ponta-direita sueco Niclas Eliasson, do AEK Atenas-GRE. Um primeiro volante também está no radar.