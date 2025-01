Quinteros acertou com o Grêmio. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Grêmio e Santos estavam bastante "sincronizados" a respeito da escolha de técnico para esta temporada. Antes de anunciar Pedro Caixinha, que também negociava com o Tricolor, o Peixe ficou "a um minuto" de anunciar Gustavo Quinteros, atual comandante do time gaúcho. A informação foi publicada pelo ge.globo.

A diretoria santista esteve na Argentina em três oportunidades para negociar com o argentino e, por pouco, não concluiu as tratativas. As partes estavam acertadas verbalmente. No entanto, Quinteros não assinou o pré-contrato com o Santos.

O vínculo apalavrado seria assinado no dia 21 de dezembro, após o casamento da filha do treinador. Quinteros, porém, pediu para assinar o documento no dia 22, o que irritou o Santos e fez o clube paulista não aceitar.

Por conta disso, Pedro Martins, CEO do Santos, retomou os contatos com Pedro Caixinha e, em dois dias, fechou a negociação com o treinador. O português foi anunciado em 23 de dezembro pelo Peixe.

A partir de então, foi a vez de o Grêmio abrir negociações com Quinteros. As tratativas seguiram até que, no dia 28, o profissional fosse oficializado pelo Tricolor.