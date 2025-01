Niclas Eliasson, 29 anos, é o alvo do Grêmio para o ataque. AEK Atenas / Divulgação

A distância ainda é grande entre a proposta do Grêmio pelo atacante sueco Niclas Eliasson, 29 anos, e a pedida do AEK Atenas-GRE, dono do vínculo do atleta. Nos bastidores da Arena, as cifras exigidas pelos gregos são consideradas "fora da realidade". Em paralelo, o clube helênico avalia reconduzir o jogador ao time titular na retomada da temporada local, no domingo (5), contra o Volos.

A proposta tricolor é de 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) pelo empréstimo de um ano, com uma obrigação de compra de 3,5 milhões euros (R$ 22,5 milhões) estipulada em contrato no caso de atingimento de metas esportivas. No entanto, o AEK exige uma venda direta e com valores maiores.

Segundo o diário esportivo grego Sport FM, o clube grego aceita conversar a partir de 6 milhões de euros (R$ 37,9 milhões), mais de 80% do valor orçado pelo Grêmio para contratações ao longo de toda a temporada. Além disso, os números são considerados muito altos para um jogador de 29 anos, sem experiência nos principais clubes da Europa e que sequer vinha sendo titular na reta final de 2024.

Essa situação, aliás, pode mudar. Nas últimas semanas de 2024, Eliasson havia deixado o time do AEK devido a "questões pessoais", segundo o técnico argentino Matías Almeyda. Contudo, a imprensa grega projeta a possibilidade de o atleta retornar à equipe na partida deste domingo (5) contra o Volos, que marca a retomada do Campeonato Grego após o recesso de fim de ano.

O atacante disputa posição com o espanhol Paolo Fernández e o argentino Erik Lamela.

Em paralelo, o Santos apresentou uma proposta de compra direta, mas cujo valor é inferior às cifras totais oferecidas pelo Tricolor e, consequentemente, bem abaixo da pedida do AEK. Entretanto, Eliasson afirmou aos dirigentes gregos que, entre as duas propostas, prefere atuar no clube gaúcho, que foi o primeiro a lhe procurar, ainda em 2024.

Aliás, o desejo do atleta é o principal trunfo tricolor na negociação. O jogador quer deixar a Grécia e tenta convencer os gregos a aceitar a transferência por um valor mais acessível aos cofres gremistas.