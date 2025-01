Grêmio oficializa Mateus Famer como novo preparador de goleiros

Famer tem passagem pelas categorias de base da Seleção. Thais Magalhães / Divulgação CBF

O Grêmio anunciou na tarde deste sábado (4) Mateus Famer como o novo treinador de goleiros do elenco principal. O profissional esteve nas duas últimas temporadas no Vasco da Gama e tem trajetória nas categorias de base do Tricolor, por onde atuou durante 12 anos.

Mateus Famer estava exercendo a função de auxiliar na preparação de goleiros do Vasco até junho de 2024, quando foi efetivado ao cargo de preparador. No clube carioca trabalhou diretamente com o goleiro Léo Jardim, formado pelo Grêmio, e destaque individual do time, sendo convocado para a Seleção Brasileira na temporada passada.

Antes, trabalhou no time sub-20 do Cruzeiro e depois no grupo principal, que conquistou a Série B de 2022. Famer também teve passagem pelas categorias de base do Grêmio e da Seleção Brasileira. Pela Amarelinha, conquistou títulos como a Copa do Mundo sub-17, em 2019, e o Campeonato Sul-Americano, também pelo sub-17, em 2023.

O profissional tem formação na PUCRS em Educação Física, com especialização em Fisiologia de Alta Performance pela INADES. Famer iniciou sua carreira na Escola de Futebol do Grêmio em 2008, passando por todas as categorias até sair em 2020, quando estava à serviço da equipe sub-20. Entre as conquistas está a Copa Santiago Juvenil em 2019 e o vice da Copa São Paulo em 2020.

O profissional já está integrado à comissão técnica para o planejamento específico da pré-temporada. A reapresentação gremista ocorre na quarta-feira (8). Gustavo Quinteros, novo treinador do Tricolor, deve chegar a Porto Alegre neste domingo (5).