Destaque pelo Grêmio, volante do feminino não renova e acerta com o Corinthians

Dayana Rodríguez foi um dos grandes destaques na conquista do Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A volante Dayana Rodríguez não permanecerá no Grêmio em 2025. A jogadora tinha vínculo com o Tricolor apenas até dezembro do último ano, e o contrato não foi estendido.

Logo após a conquista do Gauchão Feminino, em que Dayana Rodríguez foi um dos destaques, o Corinthians demonstrou interesse na contratação da jogadora. O Grêmio, no entanto, tratava a renovação como encaminhada, e esperava contar com a volante para 2025.

As partes, porém, não se acertaram, e a jogadora aceitou a proposta do time paulista. Sendo assim, na próxima temporada, Dayana Rodríguez defenderá as cores do Corinthians.

Com 23 anos, a atleta despede-se do Grêmio com 28 jogos, seis gols e sete assistências. Além dos títulos de Gauchão Feminino e Ladies Cup.

Esta é a 15ª saída confirmada para a temporada de 2025. Além dela, também não vão permanecer: as goleiras Lorena e Vivi, a zagueira Sassá, as laterais Nairelis, Sinara e Natane, as meio-campistas Joice, Manu Balbinot, Rafa Levis, Pri Back e Rita Bove, e as atacantes Ludmila, Caty e Cássia.

Números de Dayana Rodríguez pelo Grêmio