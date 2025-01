Com reforços, Gurias Coloradas se apresentam para o início da temporada; veja fotos 

As Gurias Coloradas se apresentaram, nesta segunda-feira (6), para o início dos trabalhos da temporada 2025. O evento ocorreu no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e contou com uma conversa inicial com as atletas e realização de exames cardiológicos.

A primeira aparição do elenco teve a presença dos nove reforços já anunciados: as atacantes Anny Marabá e Paola, as volantes Jordana e Julia Bianchi, as meias Mayara Vaz e Rafa Mineira, a lateral Eskerdinha e as zagueiras Fefa Lacoste e Leticia Debiasi.

Em contrapartida, as jogadoras do elenco profissional que disputaram a Copa São Paulo vão se apresentar apenas no dia 16 de janeiro. São elas: a zagueira Bianca Martins, as meio-campistas Myka e Marzia, a goleira Mari Ribeiro e a atacante Julieta Morales.

Os primeiros dias serão focados em exames e avaliações para o início da temporada. A apresentação oficial, com a presença da imprensa, ocorre na sexta-feira (10), no Beira-Rio.

Cronograma da primeira semana:

Segunda-feira (6/1): apresentação oficial, conversa com as atletas e exames cardiológicos;

apresentação oficial, conversa com as atletas e exames cardiológicos; Terça-feira (7/1): exames de sangue, avaliações médicas, nutricionais e fisioterapêuticas;

exames de sangue, avaliações médicas, nutricionais e fisioterapêuticas; Quarta-feira (8/1): testes físicos e reunião com a comissão técnica, no qual serão apresentados os objetivos e as expectativas para a temporada;

testes físicos e reunião com a comissão técnica, no qual serão apresentados os objetivos e as expectativas para a temporada; Quinta-feira (9/1): testes isocinéticos e avaliações psicológicas;

testes isocinéticos e avaliações psicológicas; Sexta-feira (10/1): apresentação no Beira-Rio, com a presença da imprensa