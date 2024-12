Destaque na temporada, volante do feminino encaminha renovação com o Grêmio

Dayana Rodríguez chegou ao Grêmio nesta temporada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio encaminhou a renovação da volante Dayana Rodríguez para a próxima temporada. A meio-campista tem vínculo com o Tricolor apenas até dezembro deste ano, e o contrato deve ser estendido até o final de 2025.

Com 23 anos, a atleta chamou a atenção após a conquista do Gauchão Feminino. Ao longo da temporada, foram 25 jogos, com seis assistências e seis gols — sendo quatro deles em cima do Inter.

Até então, o Grêmio já anunciou as renovações de quatro atletas. São elas: as zagueiras Mónica Ramos e Brito, a lateral Dani Barão e a goleira Sol. Há, por outro lado, mais de 20 atletas com vínculo se encerrando ao final desta temporada.

Dayana Rodríguez pelo Grêmio

25 jogos

6 gols

6 assistências

1 título do Gauchão