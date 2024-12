Polícia conclui que sinal estava verde para motociclista em acidente com morte de condutor de patinete em Porto Alegre

Na direita da tela, Vinícius parece perceber a aproximação da moto. Câmera de segurança / Reprodução

A conclusão do inquérito policial sobre o acidente que causou a morte do músico e publicitário Vinícius de Andrade Cordeiro, que conduzia uma patinete elétrica em Porto Alegre, foi de que o sinal estava verde para o motociclista envolvido na colisão. O relatório da investigação foi remetido para análises do Judiciário e do Ministério Público.

O fato ocorreu em 1º de novembro, num ponto de travessia para pedestres na altura do número 1.981 da Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis. Vinícius tentava atravessar a pista pela faixa de segurança quando houve a colisão com uma motocicleta. O músico teve a morte constatada no local.

— Havia a dúvida sobre a posição do sinal. Testemunhas confirmaram a versão do motociclista de que o semáforo estava verde para ele naquele momento — descreve o delegado Carlo Butarelli, que presidiu o inquérito.

Butarelli aponta que imagens coletadas e perícias realizadas não contradizem o teor dos depoimentos e, por esta razão, a decisão foi de encaminhar o relatório sem determinar o indiciamento do motociclista.

Câmera gravou o acidente

Na ocasião do acidente, a Polícia Civil divulgou vídeo (assista abaixo) de câmera de monitoramento instalada próxima da cena. A imagem demonstra a dinâmica da colisão.

Aparentemente, Vinícius percebe o movimento da moto e tenta parar. Ele se desequilibra e cai, sendo atropelado pela motocicleta. O condutor da moto também cai e sofre ferimentos.

O músico, integrante da banda Os Latinoamericanos, foi sepultado em 2 de novembro, na Capital. Ele deixou pais, irmãs, companheira e dois filhos de relacionamentos anteriores, meninos de 13 e oito anos de idade.

Primeira morte, diz EPTC

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), trata-se da primeira ocorrência grave envolvendo patinetes elétricas no trânsito de Porto Alegre (leia nota na íntegra abaixo).

O acidente ocorreu pouco após o meio-dia, em uma área da cidade onde há diversidade de estabelecimentos comerciais e intensa movimentação de veículos e pedestres. O fato mobilizou pessoas que estavam próximas, na tentativa de socorrer com brevidade os envolvidos. Cordeiro não resistiu e teve a morte constatada no local.

Por nota (leia a íntegra abaixo), a operadora Jet, proprietária da patinete pilotada pela vítima, expressou condolências aos familiares e citou o seu compromisso com práticas de segurança e educação para o trânsito.

Familiares de Vinícius reclamam não ter recebido atenção da empresa, que respondeu pedido de informação da reportagem de Zero Hora (leia a íntegra abaixo) argumentando que "o veículo estava em perfeitas condições de uso e que está à disposição para colaborar com as investigações".

Vinícius Cordeiro era publicitário, compositor e multi-instrumentista. Lico Silveira / Arquivo pessoal

Nota da EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) têm ciência de todas os sinistros com envolvimento de patinetes registradas nas vias públicas que são registradas pelos usuários e pelos agentes em atendimento a estas ocorrências, para que possamos avaliar quais fatores podem ter contribuído e podermos atuar de forma preventiva no futuro.

Até a data de hoje, 1° de novembro, não havia registro de caso gravíssimo.

Nesta sexta-feira uma colisão entre moto e patinete, na altura do numeral 1987 da av. Protásio Alves, resultou na morte do usuário da Patinete de cor azul, da empresa JET, que está autorizada operar em Porto Alegre desde abril deste ano. A ocorrência está em atendimento na Delegacia de Crimes de Trânsito da Polícia Civil.

Até esta data haviam sido registrados quatro sinistros com envolvimento de patinetes em Porto Alegre, sendo um em fevereiro, um em abril, um em setembro e um último em outubro de 2024. No ano de 2023 foi registrado, somente no mês de dezembro, apenas um sinistro de trânsito com envolvimento de patinetes.

Esta é a maior preocupação neste tipo de operação de micromobilidade e por esta razão a Escola Pública de Mobilidade da EPTC realiza ao longo do ano diversas e regulares ações educativas com o foco em orientar a população sobre o uso correto dos patinetes, para explicar as regras e dar dicas de condução segura para quem utiliza o equipamento.

É importante que todos as pessoas em circulação desenvolvam o autocuidado e a percepção do risco para diminuir o número de vítimas no trânsito.

É importante que as ocorrências em vias públicas sejam sempre registradas através da central de Atendimento ao Cidadão 156 ou 118, com acionamento dos agentes da EPTC. Em caso de sinistro de trânsito com lesão (feridos), os agentes de trânsito farão o primeiro atendimento e encaminharão as partes envolvidas para a Brigada Militar ou a Polícia Civil, que são os órgãos com competência para o atendimento dessas ocorrências. Em casos de sinistros apenas com danos materiais a competência é da EPTC.

As operadoras possuem seguro para os casos de sinistros de trânsito com envolvimento de patinetes que podem ser acionados pelos clientes.

Nota da empresa Jet