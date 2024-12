Trump se opõe a acordo no Congresso para evitar 'shutdown' do governo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou, nesta quarta-feira (18), contra um gigantesco projeto de lei que destina fundos para evitar a paralisação iminente do governo, depois que uma grande quantidade de gastos acrescentados ao texto provocou indignação entre os republicanos.

Na terça-feira, o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, apresentou o acordo orçamentário de 1.500 páginas negociado com os democratas, que incluía mais de 100 bilhões de dólares (R$ 616 bilhões) em ajuda para catástrofes naturais solicitados pelo presidente Joe Biden e 10 bilhões de dólares (R$ 61 bilhões) aos agricultores americanos, mas também um aumento dos salários dos congressistas.

Sem isso, os Estados Unidos sofreriam uma paralisação dos serviços públicos federais, que se traduziria na dispensa de centenas de milhares de funcionários, no congelamento de várias prestações sociais e no fechamento de algumas creches. Uma situação extremamente impopular, sobretudo na véspera do Natal.