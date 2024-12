Grêmio encaminha contratação de atacante que estava no Toluca

Brenda Woch tem negociações avançadas com o Grêmio. Divulgação / Twitter @TolucaFemenil

O Grêmio está negociando a contratação da atacante Brenda Woch, de 26 anos, que estava no Toluca-MEX. De acordo com o que foi apurado por Zero Hora, as conversas estão avançadas e a jogadora deve chegar a Porto Alegre para a próxima temporada. A brasileira despediu-se do clube mexicano na última quinta-feira (12), através das redes sociais.

Brenda Woch estava no futebol mexicano há três temporadas. Antes disso, teve passagem pelo espanhol Santa Teresa. Na carreira, também acumula passagens por Botafogo, São Paulo, 3B da Amazônia e Iranduba, entre outros.

A atacante é o quinto reforço encaminhado do Grêmio para o ano que vem. Além dela, o clube tricolor também acertou as chegadas da goleira Raissa e da lateral Katielle, ambas da Ferroviária, da atacante Yamila Rodríguez, do Santos, e da zagueira Karol Arcanjo, do América-MG.