Grêmio e Inter têm interesse em volante que já defendeu a Seleção Brasileira Feminina

A volante Julia Bianchi, de 27 anos, está na mira de Grêmio e Inter para a próxima temporada. A jogadora pertencia ao Chicago Starts, dos Estados Unidos, mas não permanecerá no clube na próxima temporada. A informação inicial foi dada pelo Portal Meu Timão e confirmada por Zero Hora.

De acordo com o que foi apurado pela reportagem, o principal concorrente da dupla Gre-Nal pela meio-campista é o Corinthians. Um dos trunfos para que ela venha para Porto Alegre, no entanto, é que sua família reside na capital gaúcha e ficar mais próxima dos familiares seria um dos motivos para ela voltar ao Brasil.

Inicialmente, o Palmeiras também despontava como um dos fortes concorrentes por Julia Bianchi, especialmente pela identificação que a meio-campista tem com o clube. De 2021 a 2022, a jogadora defendeu as cores do time paulista. No entanto, as negociações perderam força.