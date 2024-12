Grêmio avalia propostas por Lorena; Estados Unidos surgem como destino favorito

Lorena se destacou na disputa das Olimpíadas de Paris. JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Mesmo com contrato até o final de 2025, a goleira Lorena não irá permanecer no Grêmio para a próxima temporada. Diante do protagonismo recente pelo clube e pela Seleção Brasileira, a atleta tem sido alvo de propostas. A tendência é que a transferência seja concluída para os Estados Unidos.

Neste momento, o Kansas City Current surge como o destino mais próximo de Lorena, conforme apurou a reportagem de Zero Hora. O que contribui para um desfecho positivo na negociação é que o clube da NWSL está sem goleiras após o término da temporada. No dia 10 de dezembro, em um comunicado emitido em seu site, o Kansas anunciou que as atletas Katie Fraine, Adrianna Franch e Almuth Schult ficaram sem contrato.

Para ajudar em sua ambientação, Lorena encontraria brasileiras e companheiras de Seleção, já que Debinha e Bia Zaneratto também defendem as cores do Kansas.

O desfecho sobre a situação de Lorena deverá ser oficializado em breve. Em virtude do desgaste ao longo da temporada, o Grêmio não relacionou a goleira para a disputa da Ladies Cup em São Paulo.

Após a disputa dos Jogos Olímpicos, Lorena ganhou destaque internacional. Suas atuações com a camisa do Brasil a renderam, inclusive, indicação para o prêmio The Best da Fifa.

Ainda não há definição de qual valor o Grêmio receberá pela venda de Lorena. No entanto, como ela tem contrato com o Tricolor até o final do próximo ano, o clube gaúcho receberá uma parte da negociação.

Com a camisa do Grêmio, Lorena disputou 63 jogos. No período, conquistou dois títulos do Gauchão Feminino.

Lorena pelo Grêmio

63 jogos

2 títulos do Gauchão

