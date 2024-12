Grêmio goleia o Athletico-PR e assume a liderança do grupo na Ladies Cup

Pri Back (direita) abriu o placar para o Grêmio. Guilherme Veiga / Ladies Cup/Divulgação

As Gurias Gremistas venceram a primeira na Ladies Cup. Na noite desta quarta-feira (18), o Tricolor bateu o Athletico-PR por 3 a 0 no Canindé, em São Paulo, com gols de Pri Back, Cássia e Gisele. O resultado coloca o Grêmio na liderança do Grupo B.

Agora, portanto, o time gaúcho depende apenas de si para avançar à decisão. Se vencer o River Plate, da Argentina, na próxima sexta-feira (20), às 20h, também no Canindé, o Tricolor disputará a taça da Ladies Cup. A decisão será contra o primeiro colocado do Grupo A, formado por seleção do Paraguai, Bahia, Pumas-MEX e Avaí/Kindermann.

O jogo

O Grêmio saiu na frente logo aos 11 minutos. Maria Dias ajeitou de cabeça para que Pri Back saísse cara a cara com a goleira Thais Amorim e mandasse por entre as pernas da adversárias. Era o primeiro gol do Tricolor na competição.

As Gurias Gremistas chegaram a balançar as redes novamente aos 20 minutos. Após cruzamento à área, Pri Back estava impedida e tocou na bola antes que Maria Dias estufasse às redes. A arbitragem, portanto, anulou o gol.

Mas quatro minutos depois, ninguém impediu que a artilheira Cássia deixasse o dela. Após cruzamento rasteiro de Gisele, a centroavante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Aos 33, o Grêmio teve mais um gol impedido. Após cruzamento de Cássia, Gisele mandou de pé esquerdo para a meta adversária. Mas a arbitragem assinalou irregularidade na jogada, e anulou.

Muito superior no jogo, o Tricolor foi ao intervalo sem sofrer pressão do Athletico-PR. Nas poucas vezes em que chegou à área gremista, o time paranaense mandou a bola nas mãos de Vivi.

Na segunda etapa, o Grêmio diminuiu o ritmo e preocupou-se mais em administrar a vantagem. Mas, mesmo assim, conseguiu fazer o terceiro aos 27 minutos. Após lançamento da goleira Vivi, Gisele apareceu entre as zagueiras para mandar na saída da defensora athleticana. Era goleada tricolor em São Paulo.

O time paranaense já não tinha mais forças para tentar descontar, e apenas tentava segurar o ímpeto gremista. Com isso, as disputas se intensificaram no meio de campo, sem grandes chances para nenhum dos lados.

Com a goleada, o Tricolor saiu de campo dependendo apenas de si para avançar. Na próxima sexta-feira, talvez até um empate contra o River Plate classifique o Grêmio à decisão — caso o Sport não vença o Athletico-PR, às 16h de sexta, as Gurias Gremistas não precisam nem triunfar sobre o time argentino para ir à final.

O time gaúcho está disputando a competição adulta pela primeira vez. No sub-20, conquistou o título na última temporada.

LADIES CUP — 2ª RODADA — 18/12/2024

ATHLETICO-PR (0)

Thais Amorim; Evellyn, Júlia Mendonça, Jajá Amorim e Thalita; Juliana, Rafinha (Isa Cardoso, INT) e Duda Tosti (Duda Carolino, INT); Iasmyn (Tefah, 30'/2ºT), Jaielly (Dani Venturini, INT) e Eduarda Balbino. Técnica: Ana Lúcia Gonçalves.

GRÊMIO (3)

Vivi; Dani Barão, Brito (Rita Bove, 13'/2ºT), Sassá e Shashá; Dayana Rodríguez, Bia Santos (Raquel Fernandes, 22'/2ºT) e Pri Back (Dudinha, 13'/2ºT); Gisele, Maria Dias (Maria, 13'/2ºT) e Cássia (Maria Hurtado, 36'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

GOLS: Pri Back, aos 10min, Cássia, aos 24min, do 1º tempo. Gisele, aos 27min do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Isa Cardoso (A).

ARBITRAGEM: Talita Ximenes de Freitas, auxiliada por Leonardo Augusto Villa e Fabio Rogério Baesteiro.

LOCAL: Canindé, em São Paulo.