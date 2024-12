Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta quinta-feira (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Agarre as oportunidades que se apresentarem, procure não se distrair com assuntos aleatórios nem muito menos com o barulho social desta época do ano. Mantenha sua mente atenta, circulam boas oportunidades.