Primeiro voo internacional da retomada do Aeroporto Salgado Filho pousa após sete meses da enchente no RS

Voo da Copa chegou durante a madrugada à Capital. Fraport / Divulgação

O primeiro voo internacional a pousar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, sete meses após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, chegou às 23h57min desta quarta-feira (18).

O Boeing 737 MAX 9, voo CMP821, da Copa Airlines, decolou da Cidade do Panamá (PA) às 15h24min. Havia 165 passageiros e seis tripulantes a bordo, somando 95% de ocupação da aeronave. Para retorno à Cidade do Panamá, o avião decolou a 1h25min desta quinta-feira (19).

A Fraport, empresa responsável pela gestão do aeroporto, estima que 25 mil usuários façam check-in no Salgado Filho rumo a outros países a cada mês. O número representa 10 mil pessoas a menos do que era registrado antes da cheia. No entanto, a expectativa é voltar ao patamar anterior a partir de março de 2025.

Rotas que serão retomadas

As próximas capitais estrangeiras que devem voltar a fazer conexão com Porto Alegre são: Santiago, no Chile, e Lima, no Peru. A data prevista para os primeiros voos, da Latam, é 3 de janeiro.

Primeiro voo internacional pousa no Aeroporto Salgado Filho. Mary Silva / RBS TV

Já a Aerolineas informou que Buenos Aires, na Argentina, deve entrar na rota em março. O retorno das viagens para Lisboa, em Portugal, foi confirmado pela TAP para o dia 1º de abril de 2025.

Aeroporto retoma operação 24 horas

O aeroporto voltou a operar 24 horas por dia na segunda-feira (16). A pista de 3,2 mil metros está totalmente liberada e com operação plena.

Com a conclusão desta etapa, o Salgado Filho terá um aumento no número de rotas. Desde a retomada parcial dos voos, em outubro, 11 cidades brasileiras tinham conexão com Porto Alegre.

No entanto, a partir desta segunda-feira, o terminal está apto a operar voos para 13 destinos nacionais. Entre as rotas, Recife e Salvador voltam à lista neste ano.

Além da pista, o aeroporto passou por melhorias em infraestrutura, como o restabelecimento das 13 casas de força responsáveis pela distribuição de energia no complexo. As obras de recuperação do aeroporto já somam um investimento de R$ 550 milhões.

O terminal estava funcionando parcialmente desde outubro, quando reabriu para voos domésticos.

Histórico

O aeroporto foi fechado em 3 de maio após inundar durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Cerca de 75% da pista ficou submersa, além da água ter tomado o terminal, causando prejuízos e inviabilizando qualquer operação.