Com investimento de R$ 550 milhões, aeroporto Salgado Filho voltará a operar 24 horas por dia na segunda-feira

Os 3,2 mil metros de pista estarão disponíveis para pousos e decolagens. Jefferson Botega / Agencia RBS

A partir das 8h da próxima segunda-feira (16), o Aeroporto Internacional Salgado Filho voltará a operar 24 horas por dia. A informação foi divulgada pela Fraport, na manhã desta quinta-feira (12), em coletiva de imprensa.

Depois de ficar mais de cinco meses fechado em razão da inundação pela qual passou em maio, o Salgado Filho, o maior aeroporto do Estado, voltou a receber voos comerciais em 21 de outubro. Atualmente, ele opera entre 8h e 22h. Segundo a concessionária, até o momento, já foram investidos R$ 550 milhões na recuperação do complexo.

Conforme o diretor de Infraestrutura e manutenção da Fraport, Cassio Gonçalves, foram recuperados 200 mil metros quadrados de asfalto, o equivalente a 30 campos de futebol. Após as reformas, os 3,2 mil metros de pista do aeroporto estarão disponíveis para pousos e decolagens.

Leia Mais Onde estão as pessoas que diziam que não entraria recurso público na reforma do aeroporto Salgado Filho?

Segundo diretor comercial e de logística da Fraport, Rodrigo Sousa, 80% das operações do terminal de cargas do período pré-enchente já foram retomadas. A Fraport projeta que a retomada integral ocorra até o fim do primeiro semestre do ano que vem.

Informação foi divulgada pela Fraport, na manhã desta quinta-feira (12), em coletiva de imprensa. Jean Peixoto / Agência RBS

O gerente de aviação comercial da Fraport, Pedro Navega, pontua que antes da enchente o Salgado Filho tinha em torno de 164 voos por dia, com quase mil passageiros. Atualmente, são 110 voos diários e a meta para janeiro é chegar em 124 voos por dia.

Hoje, o Salgado filho opera com 11 destinos, todos nacionais. A partir da próxima quinta-feira, iniciam-se as viagens internacionais. Ainda neste mês começam também as decolagens para Recife e Salvador.

— Tínhamos tudo para termos o melhor julho da história com vendas de passagens aéreas em Porto Alegre, em termos de passageiros internacionais. Infelizmente, não se concretizou — diz Navega.

O gerente de aviação ressalta também o apoio recebido das empresas aéreas à Fraport assim como da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na recuperação do terminal.

Leia Mais TAP confirma quando retomará voo direto entre Porto Alegre e Lisboa

Voos internacionais

O primeiro voo internacional deve decolar do Salgado Filho em 19 de dezembro. O trajeto será conduzido pela companhia Copa Airlines, conectando Porto Alegre à Cidade do Panamá.

Para 2 de janeiro, estão previstos voos da Latam para Lima, capital do Peru, com chegada às 6h30min e saída às 7h20min, que devem ocorrer três vezes por semana.

No dia 3 de janeiro, há previsão de voos para Santiago, do Chile, com chegada às 18h30min e partida às 19h15min, também com frequência de três voos semanais, todos pela Latam.

A Sky Airlines também deve oferecer voos para Santiago, mas em junho. A Aerolíneas Argentinas deve retomar os voos para Buenos Aires, na Argentina, em março. Já a TAP será responsável por voos para Lisboa, em Portugal, mas ainda não há previsão de data.