Cadela da raça lulu da pomerânia morre após ser levada para tomar banho em pet shop de Viamão

Uma cadela da raça lulu da pomerânia de cerca de sete meses morreu após ser levada para tomar banho em um pet shop em Viamão, na Região Metropolitana, na última sexta-feira (28). A tutora do animal, Jessica Ruperti, registrou boletim de ocorrência por maus-tratos.

A tutora conta que agendou um banho para a Belinha, como era chamada a cadela, na sexta-feira (28) e diz que avisou as pessoas responsáveis pelo pet shop que o animal era bravo. Jessica relata que tentou dar banho na cadela diversas vezes em casa, mas nunca deu certo.

Cerca de duas horas após Belinha ser levada pelo pet shop para o banho, a tutora conta que recebeu uma mensagem do estabelecimento avisando que não havia sido possível realizar o procedimento no animal , que estava muito agitado.

Jessica ainda comenta que combinou com o estabelecimento o retorno da cachorrinha para casa, mas, em determinado momento, a empresa teria parado de responder.

— Eu comecei a ligar, mandar mensagem e nada de ninguém me atender ou responder — relata.

Veja abaixo as trocas de mensagens:

Conforme Jessica, a responsável pela pet shop foi até a sua casa com Belinha morta, alegando que ela teve uma parada cardíaca durante o banho. A dona do estabelecimento teria dito ainda que levaram o animal para uma clínica veterinária, onde tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

— A minha cadelinha estava dentro do carro dela, no banco da frente, sem nada coberto, totalmente exposta. E eu sem reação nenhuma, porque eu nunca passei por isso — relembra Jessica.

— Ela se ajoelhou na minha frente, disse que nunca tinha acontecido, me pediu desculpa, me ofereceu outros cachorros — conta.

— O que a gente espera de um estabelecimento que cuide de animais e que eles gostem do que eles estão fazendo, e que eles estejam fazendo com amor — diz a tutora.

O que diz a pet shop

A reportagem entrou em contato com a Casa do Pet, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

As redes sociais do estabelecimento estavam fora do ar até a última atualização desta matéria.