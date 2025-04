Hugo Calderano passa pela estreia na Coreia do Sul

O brasileiro Hugo Calderano começou bem sua campanha no WTT Champions Incheon , na Coreia do Sul. Nesta quarta-feira (2), ele venceu o local Lim Jonghoon por 3 a 0, parciais de 11/7, 11/3 e 11/8, em 25 minutos de partida.

Cabeça de chave número dois do torneio, o carioca vai enfrentar na segunda rodada o ganhador da partida entre o norte-americano Kana Jha e o sul-coreano Jaehyun An.

Bruna Takahashi cai na estreia

Na chave feminina, Bruna Takahashi foi eliminada pela romena Bernardette Szcocs por 3 a 1. As parciais foram de 12/10, 11/7, 10/12 e 11/5, em meia hora de disputa.

Bruna é 23ª colocada do ranking mundial e em seu torneio anterior, o WTT Champions Chongqing, na China, foi derrotada na segunda rodada.

Como é o torneio

O WTT Champions faz parte da segunda série mais importante do circuito mundial de tênis de mesa e oferece aos campeões mil pontos no ranking e US$ 40 mil (R$ 227, 5 mil) de prêmio.