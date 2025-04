CBDA homenageia nadador gaúcho na etapa do RS do Campeonato Brasileiro de Natação Master

Porto Alegre receberá uma das etapas do 73º Campeonato Brasileiro de Natação Master, que ocorrerá na Capital entre os dias 1º e 4 de maio. O torneio será realizado no Grêmio Náutico União

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) escolheu Anton Karl Biedermann , nadador do União e recordista mundial master, como homenageado da competição, com o nome do centenário atleta sendo o da etapa.

— A enchente adiou nossos planos. Mas, o mais importante é que, hoje, conseguimos estar aqui para celebrar os valores primordiais do esporte — disse no evento de lançamento.

Importância do esporte

Seu Biedermann, como é conhecido, vai disputar, em maio, o troféu do campeonato brasileiro master, que levará seu nome. Ele ressaltou a importância do esporte na sua vida.

— Tenho dito que nunca fui um grande nadador. Sempre fui um nadador que dava para o gasto, mas a soma entre a experiência e a técnica me geraram alguns resultados positivos. O que o esporte me trouxe de melhor foram as lições de vida. Aprender a perder é uma lição de vida. Uma derrota no esporte é sem importância material, mas vai prepará-lo para enfrentar o futuro e sair ainda mais forte.