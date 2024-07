Enchente em Porto Alegre Notícia

Pista do aeroporto Salgado Filho ficou 75% submersa durante enchente, diz Fraport

Dos 3,2 mil metros da via, apenas 800 não foram inundados. Para especialista, reparação depende do tamanho do estrago em camadas que sustentam asfalto. Terminal volta a ter voos em outubro, diz governo federal

16/07/2024 - 22h51min