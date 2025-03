Homem suspeito de atear fogo à ex-companheira é preso em Porto Alegre

À polícia, o suspeito negou que tenha havido crime. Ele afirmou que entrou no local com o consentimento da ex-companheira e que ocorreu um acidente após a vítima manusear álcool perto do fogão. O homem disse também que levou a mulher para atendimento hospitalar.

Investigação

A delegada Fernanda Campos, titular da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre disse que ainda não foi possível conversar com a vítima, uma vez que ela está hospitalizada em estado grave, com 25% do corpo queimado.