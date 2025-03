Colonoscopia não é bicho de sete cabeças

É uma doença sorrateira, que nem sempre se mostra na fase inicial e que ocupa a terceira posição (atrás do câncer de próstata e de mama) entre os tipos mais frequentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Vale para homens e mulheres.

Quem me falou sobre o Março Azul foi o doutor Alexandre Klamt, médico gastroenterologista que me recebeu com sua equipe no Instituto do Aparelho Digestivo, em Porto Alegre, nesta semana. Dei uma pausa no trabalho para fazer endoscopia e colonoscopia.