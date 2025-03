MEC anuncia data da Prova Nacional Docente durante encontro sobre políticas públicas educacionais

Leite falou sobre iniciativas do Estado para a educação. Sofia Lungui / Agencia RBS

Promovido pelo Todos Pela Educação, o Encontro Anual Educação Já 2025 acontece nesta quinta-feira (13), em São Paulo (SP), com a presença de autoridades e especialistas da área para discutir melhorias nas políticas públicas educacionais. Durante o evento, o Ministério da Educação (MEC) anunciou a Prova Nacional Docente para outubro deste ano.

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, o prazo de adesão será em abril e os resultados estão previstos para dezembro.

Entre os convidados do evento também estão o governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Mudanças climáticas e as ações executadas em prol da reconstrução da educação no RS após a enchente de maio de 2024 estão entre os temas abordados.

— Os desastres climáticos não fragilizam o Estado, eles fortalecem o gaúcho. E o gaúcho está sabendo encontrar caminhos para tornar o Estado mais forte, mais resiliente. Nós temos ações desenvolvidas para infraestrutura, para tecnologia, para diversificação da nossa economia, para o enfrentamento das crises climáticas, para educação e qualificação do nosso povo — afirmou o governador Eduardo Leite, em entrevista durante o evento.

Painel com governadores

Participaram do evento gestores cujos Estados tiveram resultados mais expressivos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023 ou na série histórica.

O debate foi dividido em duas partes: a primeira, com os governadores que estão em sua segunda gestão, ou seja, no sétimo ano de mandato. E a segunda, com os chefes do Executivo que estão no terceiro ano de gestão.

Na ocasião, Leite comentou sobre iniciativas que o Estado vem executando para desenvolver a educação, como o salto no número de escolas da rede estadual com tempo integral, que passou de 1% no início de sua gestão para 30% em 2025. Ele também citou os programas Todo Jovem na Escola e Alfabetiza Tchê.

Além de Leite, participaram do painel os governadores Carlos Massa Ratinho Junior (PSD-PR), Helder Barbalho (MDB-PA), Renato Casagrande (PSB-ES), Ronaldo Caiado (União-GO), Elmano de Freitas (PT-CE), Rafael Fonteles (PT-PI) e Raquel Lyra (PSD-PE).

Ações da União

A abertura da programação do evento ficou a cargo do ministro da Educação, Camilo Santana, que apresentou um balanço e as perspectivas do MEC nestes dois anos de gestão. Apresentou dados relacionados aos investimentos da União e resultados de iniciativas do governo federal na educação.

O ministro citou, por exemplo, o investimento de R$ 8,7 bilhões no Pé-de-Meia e as 965 mil novas matrículas em escolas com tempo integral.

Após o painel, em entrevista para jornalistas, o ministro defendeu a regulação nas mensalidades dos cursos de Medicina nas particulares:

— Estou defendendo a criação do Instituto de Regulação da Educação Superior do Brasil, para reconhecer as limitações que se tem do ponto de vista estrutural para acompanhar todo esse projeto. Vamos lembrar que mais de 80% do Ensino Superior do Brasil, é privado. Então, nós temos que ter uma boa estrutura para regular isso, para monitorar, para acompanhar a qualidade disso — afirmou.

Camilo Santana abriu o evento na manhã desta quinta-feira (13). Sofia Lungui / Agencia RBS

Camilo Santana lembrou que algumas faculdades cobram R$ 15 mil, R$ 10 mil ou R$ 8 mil. Ele entende que é preciso "ter algumas regras mais claras".

— Minha preocupação é que, cada vez que o ministério aumenta o teto da medicina (no Fies), as faculdades também aumentam. Porque sabem que é tudo financiamento garantido. Então, é uma preocupação. Estamos dialogando — finalizou.

Programação

Além dos balanços de governos, mudanças climáticas e equidade na educação, serão abordados ao longo desta quinta-feira temas como ciência da implementação em educação; Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Inteligência Artificial.

A ministra Esther Dweck, titular do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil também esteve no evento. Na ocasião, anunciou que está sendo desenvolvido pela pasta o Portal da Primeira Infância.

Voltado à população, o portal terá uma área destinada aos responsáveis pelas crianças, com informações intersetoriais e acesso a serviços e dados ligados a políticas públicas de educação, saúde e assistência.

Participam do evento lideranças políticas, gestores, pesquisadores estrangeiros, representantes da sociedade civil e jornalistas brasileiros.