Plataforma compila informações sobre bandas e músicos do novo rock gaúcho

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Homero Pivotto Jr. (esq.) e Jaydson Gomes comandam a plataforma Novo Rock Gaúcho. Billy Valdez / Divulgação

"Reverberando a música autoral do RS!": é esta frase explicativa que o público encontra ao entrar na recém-lançada plataforma Novo Rock Gaúcho. O projeto foi idealizado pelo músico Jaydson Gomes — que também foi responsável também por criar o site. A iniciativa conta ainda com o jornalista Homero Pivotto Jr. na curadoria e no gerenciamento de conteúdo.

Compilando informações sobre artistas independentes do Rio Grande do Sul, o site serve como vitrine gratuita e, também, como material de pesquisa: a plataforma conta com dados sobre a produção musical no Estado. Até o momento, são cerca de 130 registros disponíveis.

E os próprios artistas interessados podem enviar material pelo link “Envie” no topo da página da plataforma — eventos e espaços para shows também têm espaço no novo portal. A ideia se iniciou como uma playlist do Spotify, para destacar a cena rockeira estadual, transformando-se em um projeto mais amplo para facilitar o acesso de quem não usa o player e agregar informações mais completas sobre os nomes listados.

Ainda que o foco seja o gênero que popularizou as guitarras no século passado e suas vertentes, a iniciativa busca contemplar também outros gêneros, do pop ao trap e rap, passando por MPB, blues, jazz e possíveis combinações sonoras. Apesar do nome, o projeto quer valorizar quem faz música bacana e poucos recursos para divulgar.