Inteligência artificial é tema de filme que está sendo gravado em Porto Alegre 

O diretor e co-roteirista porto-alegrense Alex Domingues pretende, com a sua produção, mergulhar nas complexidades da interação entre seres humanos e a tecnologia, além de desafiar as fronteiras do livre-arbítrio:

— É o meu primeiro longa. Graças a uma equipe incrível e aos apoiadores que temos, um projeto ambicioso como esse pode sair do papel. Nessa obra, há temas que também persigo em meus outros filmes: o processo criativo de artistas, a loucura como evasão, o limiar da razão, o controle do criador e a vida própria da criatura, eis a M.U.S.A.

As gravações devem se estender até o próximo dia 28 e o elenco do filme conta com Renata de Lélis (A Nuvem Rosa), Bruno Krieger (Contos do Amanhã), Andressa Matos (A Colmeia) e Marcos Verza (Valsa para Bruno Stein) além de uma participação especial de Carlinhos Carneiro, do Bidê ou Balde.