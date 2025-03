Com figurinos, estátua gigante, recriação da vila e o famoso barril, exposição do Chaves chega em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Foi sem querer, querendo que o seriado Chaves se tornou um fenômeno no Brasil. Desde a sua estreia no SBT, em 1984, o programa caiu nas graças do público e nunca mais saiu do imaginário do país, atravessando gerações. Para coroar este sucesso, uma exposição foi criada, celebrando as quatro décadas da chegada da atração por aqui. E, depois de circular por algumas cidades, agora, ela desembarca em Porto Alegre.

Chaves: A Exposição estreia no shopping Praia de Belas no próximo dia 20, com uma área de 550m² destinada ao amado programa mexicano, com direito a réplicas fiéis de cenários — como as casas do Seu Madruga e da Dona Florinda, a clássica vila, o segundo pátio e, é claro, o barril mais famoso de todos os tempos. Há também reproduções de figurinos dos personagens, que vestem manequins em tamanhos reais.

Além disso, a mostra explora outra criação célebre de Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito: o Chapolin Colorado, com o corredor de coração que aparece na abertura do seriado, o traje do super-herói e a sua famosa marreta biônica. O próprio Chespirito tem uma sala para si, com réplicas de itens do autor — inclusive, com um icônico quadro do Rei Pelé abraçando o personagem mais famoso de Bolaños.

No total, são nove ambientes destinados ao universo do Chespirito, com o público tendo a chance de tirar fotos em diversos pontos característicos das séries, que são interativos, o que busca tornar a experiência mais nostálgica. Para chamar a atenção das pessoas, uma estátua gigante do Chaves, de 10 metros de altura, será instalada na área externa do shopping, virada para a Avenida Praia de Belas.

— Chaves: A Exposição é um projeto totalmente nacional, com a chancela do Grupo Chespirito. Aqui no Brasil, a Boldly Go teve a felicidade de pensar e fazer essa exposição, recriando cenários, centenas de objetos e a experiência completa de mergulhar nos bastidores de Chaves e Chapolin, além da própria vida do Chespirito — detalha João Victor Trascastro, publicitário e consultor criativo da exposição.

Ele também reforça que, na mostra, haverá muitas fotos e conteúdos em texto inéditos, com pesquisa e explicação do motivo pelo qual aquele material não ter vindo para o Brasil. É uma imersão nas séries que ocorre justamente no momento em que Chaves e Chapolin retornaram à grade da televisão aberta brasileira, sendo exibidas diariamente no SBT.

— Porto Alegre está ainda em momento de retomada, de reorganização. Então, é muito importante que a gente tenha esses eventos para fortalecer o setor — explica o gerente de marketing do Praia de Belas, Diego Rassier. — E fizemos um esforço bastante grande para trazer o ingresso a um valor acessível, porque sabemos que famílias são fãs do Chaves, que foi, para muitos, a primeira série da vida. Então, queremos que essas famílias venham inteiras se emocionar com a exposição.

Os ingressos custam R$ 25 e a meia entrada sai por R$ 12,50. Eles podem ser adquiridos no site expochaves.com.br. Ao final do passeio, ainda haverá uma loja de souvenirs oficiais da mostra. A classificação indicativa é livre. A exposição fica em cartaz no shopping Praia de Belas até o dia 11 de maio.

Chaves: A Exposição