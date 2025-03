Novo prêmio reconhece o talento dos quadrinistas gaúchos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Troféu do Prêmio Sofrenildo de Quadrinhos Gaúchos. Matheus Mattos / Divulgação

O Rio Grande do Sul é um celeiro de grandes artistas que se expressam em histórias em quadrinhos. E, para reconhecer estes talentos, a Associação de Quadrinistas do Rio Grande do Sul (Aquarios) lançou o Prêmio Sofrenildo, para destacar os trabalhos de excelência realizados em 2024.

A distinção irá contemplar três categorias: melhor obra, melhor roteirista e melhor artista. Além disso, a Aquarios também premiará profissionais dos quadrinhos reconhecidos por sua grande contribuição, ao levar a produção gaúcha dos quadrinhos para outras fronteiras e patamares. As inscrições podem ser feitas até 30 de maio, às 23h59min, através de um formulário, que também abriga o regulamento.

De acordo com os organizadores da premiação, os quadrinhos gaúchos são pioneiros no Brasil, tendo na figura de Manoel de Araújo Porto Alegre, o Barão de Santo Ângelo, o primeiro caricaturista do país. O seu trabalho de estreia foi publicado em 1837, tendo posteriormente fundado a revista gráfica Lanterna Mágica, em 1844.

Já o nome do prêmio vem do Sofrenildo, criado pelo cartunista Sampaulo (1931-1999), que desenvolveu um personagem baseado nos reveses de um homem que, apesar de azarado, permanece otimista e ingênuo. O prêmio foi criado pela Associação de Quadrinistas do Rio Grande do Sul (Aquarios) e por Guilherme Smee, um de seus fundadores, e tem a chancela dos herdeiros de Sampaulo, na figura de Maria Lucia Sampaio.

— O Rio Grande do Sul sempre teve grandes nomes representando a produção de quadrinhos, mas ultimamente não temos visto iniciativas que destaquem este meio. O quadrinista gaúcho sempre foi um Sofrenildo, por isso, nada melhor que o personagem de Sampaulo para representar essas dificuldades e esse otimismo tão contraditórios — conta Smee.