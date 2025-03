Casarão em Porto Alegre recebe mostra de arquitetura e decoração

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O projeto Adega Funcional, de Samuel Zuchelli, que estará presente na Mostra EliteDesign. Samuel Zuchelli / Divulgação

A Mostra EliteDesign chega à sua 7ª edição, sendo realizado em um imponente casarão da Avenida Dom Pedro II, número 1.010, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre. As atividades ocorrem entre os dias 4 de abril e 14 de junho, buscando oferecer para os visitantes novidades e tendências do setor da arquitetura, do design e do paisagismo.

A curadoria é do arquiteto Alexandre Grivicich e o evento ocupará aproximadamente 1.600m² do casarão histórico, distribuídos entre dois andares e porão. Serão apresentados cerca de 30 ambientes, internos e externos, concebidos por profissionais de diversas regiões do Estado.

Segundo a diretora Flavia Sffair, a Mostra EliteDesign tem se destacado por ideias inovadoras e por sua singular gestão de negócios:

— Nosso objetivo e missão é ser a melhor no seu segmento. Para isso, estamos trabalhando incansavelmente em todos os processos necessários.

Entre os profissionais confirmados para esta edição do evento, estão: Adrianne Becker Motta, Maiara Ferrari, Jaqueline Helff, Giordana Mayer, Fabiana Costa, Elisiane Neumann, Douglas Rist, Aline Mendes, Carla Witt, Leandro Gegler, Roberta Prestes, Melize Calgaroto, Carlos Porto, Carine Oliveira, Camila Bitencourt, entre outros.

E, para esta edição, dois ambientes prometem surpreender os visitantes. Uma praia artificial de 180m² será instalada no lado externo do casarão, com a intenção de proporcionar uma experiência sensorial. Além disso, um ambiente interativo permitirá ao público experimentar projeções para ampliar a percepção dos ambientes e otimizar o uso do espaço na arquitetura contemporânea.

O evento ainda contará com premiação destinada para recém-formados e formando em Arquitetura e Design, uma batalha de chefs de cozinha amadores, um café com temática sessentista e uma experiência gastronômica e enóloga com a Adega Funcional, patrocinada pela Vinícola Aurora.