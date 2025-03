Na casa nova, Gravador Pub faz aniversário com festa de Saint Patrick's Day

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Cristina (esq.) e Gabriel Salomão, sócios do Gravador Pub, celebram os nove anos do espaço. André Ávila / Agencia RBS

O Gravador Pub comemora o seu aniversário de nove anos em clima de Saint Patick Day. O evento, que ocorre neste domingo (16), a partir do meio-dia, terá uma mistura de folk, rock e celtic punk, carregados da sonoridade de gaitas-de-foles, violinos, banjos, acordeons e flautas.

Este será o primeiro aniversário do Gravador Pub na casa nova (Rua Ernesto da Fontoura, 962 - bairro São Geraldo), na região do 4º Distrito, em Porto Alegre — o imóvel antigo foi duramente atingido pela enchente pela enchente de maio.

O line-up do dia é puxado pela banda Lugh, que está há 16 anos na estrada, levando o seu celtic punk para o público. Já a dupla Johnny e Zendaya, que também integra o grupo Balaio de Palha, ofertará uma imersão pelo folk universal carregado de sonoridade celta.

O rock clássico, do metal e do punk, fica por conta da banda Caio e os Caídos. E o duo Aires do Sul, formado por Marcelo Becker (gaita de fole) e Lucas Ogliari (pandeireta), entrega temas do folclore galego, com evocações à cultura celta e elementos da música brasileira.

— O Gravador vai comemorar os seus nove anos de existência sendo um lugar muito especial. Ele se confunde com a história, com a memória e com a cultura, não só de Porto Alegre, mas do Brasil e até do mundo. A gente trabalha com muita diversidade, com música, com arte, com literatura, com teatro. É um espaço onde as pessoas se encontram para viver uma experiência única, que não se resume a apenas a um show de música, a uma apresentação, vai muito além disso — garante a sócia Cristina Salomão, que divide o comando do pub com o seu marido, o Gabriel.

O evento comemorativo também conta com a Feira de Saint Patrick, espaço com acesso livre para o público, que o Gravador Pub viabiliza para fortalecer a economia criativa, circular e solidária. A feira reúne expositores de arte autoral, artesanato, moda, produtos temáticos e bebidas artesanais.

No dia, ainda haverá atividades como uma oficina de tiro com arco, a cargo da Tribo Arquearia. A forja de Tom Silva, vencedor do reality show Desafio sob Fogo, é outra atração da Feira de Saint Patrick e do aniversário do Gravador Pub.