Pela primeira vez, Porto Alegre em Cena terá apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo

Em 31 edições, pela primeira vez o Porto Alegre em Cena vai ultrapassar as fronteiras do Rio Grande do Sul. Ao longo de março e abril, o festival vai promover apresentações de peças gaúchas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A 31ª edição ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2024 na Capital, fazendo história. Em razão da catástrofe climática, a programação foi 100% voltada para produções de espetáculos do RS. A presença massiva de público em todas as sessões foi uma prova do poder transformador da arte em tempos de crise.

Agora, para seguir ajudando a impulsionar o setor, o evento vai levar quatro montagens para o centro do país:

Caio do Céu, no CCBB Rio, de 26 de março a 20 de abril Onde está Cassandra?, no CCBB Rio, de 17 de abril a 12 de maio A mulher que queria ser Micheliny Verunschk, no Itaú Cultural SP, dias 17 e 18 de abril) Idade é um sentimento, no Itaú Cultural SP, dias 19 e 20 de abril

— Sou testemunho do quanto se trabalha para aumentar o espectro das parcerias culturais que podem ampliar a potência de um evento. Nesses mais de 30 anos, dialogamos com todos aqueles que demonstraram interesse pelo nosso trabalho regional. Vida longa ao projeto de circulação nacional — celebra Luciano Alabarse, coordenador-geral do Porto Alegre em Cena.

Em 2024, o festival contou com mais de 80 espetáculos e ações culturais gaúchos e reafirmou a força e a diversidade da arte produzida no Rio Grande do Sul. Foram apresentadas criações de teatro, dança, circo, performances e ações formativas que se desdobraram em mais de 35 locais, levando a arte a diferentes espaços da cidade.