"O cessar-fogo em si é certo", diz Putin sobre trégua com a Ucrânia, mas fim da guerra depende da resolução da causa do conflito

Presidente da Rússia ainda aguarda conversa com representantes dos Estados Unidos para conhecer os termos estabelecidos no acordo com a Ucrânia e selar o fim dos confrontos

13/03/2025 - 14h34min