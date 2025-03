Mais de 400 relíquias devem passar por evento de veículos de 1920 a 1990, em Nova Petrópolis

Participam carros, motos, caminhões e ônibus do século passado.

A elegância dos veículos do século passado vai desfilar pelo Centro de Eventos de Nova Petrópolis. O local recebe, entre sexta (14) e domingo (16), o 6° Encontro Car Collection, evento que promete reunir mais de 400 relíquias automotivas , entre carros, motos, caminhões e ônibus, datados de 1920 a 1990 .

A entrada e o estacionamento são gratuitos , com a sugestão de doação de um quilo de alimento. Além da exposição das máquinas, a programação reunirá mercado de antiguidades , praça de alimentação, brinquedos infláveis e apresentação musical .

O encontro é realizado pelo Veteran Car Club e integra as atrações do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, da prefeitura de Nova Petrópolis.