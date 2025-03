Azerbaijão e Armênia anunciam acordo de paz

O Azerbaijão e a Armênia anunciaram, nesta quinta-feira (13), o fim das negociações para um acordo de paz que pode ser assinado em breve e encerraria décadas de conflito entre os dois países do Cáucaso, que travaram duas guerras.

"O processo de negociação sobre o texto do acordo de paz com a Armênia foi concluído", disse o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Yehun Bayramov, aos repórteres.