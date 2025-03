Atacante do Inter é convocado pela seleção da Colômbia

O atacante Borré , do Inter , foi convocado pela seleção da Colômbia para a primeira data Fifa do ano. A equipe vai encarar o Brasil e o Paraguai pela 13ª e 14ª rodada das Eliminatórias, respectivamente.

Pela programação divulgada, a seleção ficará em Brasília entre os dias 16 e 20 de março. O jogo contra os brasileiros será no dia 20, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha.

Mesmo com a convocação, o atleta não será desfalque para o Inter. A final do Gauchão será no domingo, antes da apresentação. Já a estreia do Brasileirão está marcada para o dia 29 deste mês, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.