Prometida para fevereiro, revitalização do Viaduto Otávio Rocha só deve ficar pronta no final do ano

Mais uma vez, a prefeitura de Porto Alegre mudou o prazo para concluir a revitalização do Viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico. Após diversos atrasos, a promessa era de entregá-lo pronto em fevereiro deste ano, o que não aconteceu. Agora, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) acredita que os serviços ficarão prontos somente no final do ano.

Recentemente, foi descoberto um problema de infiltração no paralelepípedo da Rua Duque de Caxias, que fica no nível superior do viaduto. Essa correção ainda não tem data para começar, mas deve causar bloqueio em metade da pista.

A previsão inicial de investimentos na revitalização do viaduto era de R$ 13,7 milhões. Porém, o valor foi reajustado, e a prefeitura já desembolsou R$ 16,1 milhões para reformar a estrutura. Ainda haverá mais um termo aditivo, já que a obra se estenderá novamente. O montante ainda está sendo calculado.

Em dezembro, a obra parou devido às férias de funcionários da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia, empresa que toca os trabalhos. O serviço foi retomado em janeiro, quando a prefeitura informou que o serviço estava 75% concluído — patamar que segue até agora. O município diz que 21 pessoas trabalham na obra, porém, quando a reportagem de Zero Hora esteve no local, nesta quarta-feira (12), avistou apenas quatro operários.

Questionado sobre os atrasos, o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, diz que eles ocorreram devido à enchente, que paralisou serviços na cidade no mês de maio do ano passado, e também porque partes da obra tiveram que ser refeitas.

— O cirex (material que reveste as paredes do viaduto) está sendo recolocado nas partes onde vistoriamos e que não ficaram com a característica original — diz Flores.

Nas partes onde o cirex já foi colocado e está de acordo com o projeto, um material chamado hidrofugante está sendo aplicado. Ele funciona como uma espécie de tinta antipichação, mas é transparente.

Piso no nível da Borges de Medeiros ainda precisa ser recolocado. Renan Mattos / Agencia RBS

Entrega parcial

Apesar de a revitalização ficar pronta somente no final do ano, a prefeitura promete entregar parte do Viaduto Otávio Rocha para a comunidade em agosto. Os tapumes, que hoje ficam no asfalto da Avenida Borges de Medeiros, serão recuados para dentro da calçada, permitindo que os pedestres utilizem o espaço para caminhar. Atualmente, a travessia é feita em canteiros improvisados na avenida.

Os meses seguintes serão usados para finalizar a parte elétrica das lojas. Ainda falta finalizar o piso no nível da Borges e instalar as caixas de vidro que ficarão nos acessos das escadarias internas do viaduto. Os elementos decorativos terão formato parecido com o de uma caixa e ficarão na parte de cima do viaduto. Corrimãos de inox para quem desce da Rua Duque de Caxias também foram instalados.

A revitalização do Viaduto Otávio Rocha teve sua ordem de início assinada em novembro de 2022. A conclusão estava prevista, inicialmente, para ocorrer 18 meses depois, em maio de 2024, mas houve adiamentos (veja a linha do tempo mais abaixo).

Lojas

Depois que a obra de revitalização estiver pronta, a prefeitura pretende conceder o Viaduto Otávio Rocha à iniciativa privada. Para isso, foi contatada a empresa São Paulo Parcerias, que desenvolveu os estudos necessários para a licitação. O processo está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Parcerias.

Antes da reforma, as salas comerciais eram ocupadas por lojas de discos de vinil, de conserto de relógios, gráficas e lanchonetes. Muitos espaços, contudo, já estavam desocupados. Os lojistas que estavam com a documentação em dia tiveram assegurado o retorno, se assim desejarem.

A obra está sendo executada com recursos contratados pela prefeitura junto à Corporação Andina de Fomento (CAF). Segundo a Smoi, o aumento no orçamento previsto ocorreu pois foi feito um aditivo para impermeabilização do viaduto, incrementando os trabalhos necessários.

Os 31 espaços para lojas já foram reformados. Prefeitura estuda conceder viaduto à iniciativa privada. Renan Mattos / Agencia RBS

Linha do tempo da revitalização do Viaduto Otávio Rocha