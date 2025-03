Novos modelos de contêineres de lixo e material reciclável serão instalados em 12 bairros da Capital; saiba as mudanças

Parte de Porto Alegre irá amanhecer nesta quinta-feira (13) com novos contêineres de lixo e de material reciclável. A ordem de serviço para substituição e ampliação dos equipamentos foi assinada nesta quarta-feira (12) pela prefeitura e o consórcio vencedor da licitação. A ação deve ser concluída em 21 dias.

Todos os atuais contêineres da coleta automatizada serão trocados e haverá a ampliação dos equipamentos — dos atuais 2,5 mil para 2.950.

Do total, 450 serão da cor verde, exclusivos para material reciclável, mas em uma estrutura diferente da experiência anterior, que não deu certo na cidade. Eles serão instalados em partes de quatro bairros da cidade ao lado dos tradicionais contêineres de cor cinza (confira os locais ao final da reportagem).

Outros 450 novos contêineres voltados ao lixo orgânico terão uma tampa diferente, ao estilo boca de lobo, com entrada menor para o depósito de lixo. A medida, segundo a prefeitura, busca coibir a entrada de catadores e evitar que o lixo fique espalhado na rua durante triagens informais. Estes serão instalados em nove regiões (confira os locais abaixo). Nos demais bairros, os contêineres seguirão o modelo tradicional, com pedal e tampa.

A troca dos contêineres deve ser concluída em 21 dias. O contrato com o consórcio Porto Alegre Ambiental, formado pelas empresas Conesul e RN Freitas, tem duração de dois anos ao valor de R$ 84,5 milhões.

Impacto entre catadores

Os novos equipamentos foram apresentados pelo prefeito Sebastião Melo e o diretor-presidente do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Carlos Alberto Hundertmarker, nesta quarta.

O prefeito afirmou que compreende o impacto social e econômico que isso pode causar no trabalho de catadores. No entanto, ele defendeu o novo modelo e destacou que "a cidade tem que ter regras de convivência".

— Temos que ter mais galpões de reciclagem. Com o aumento do material reciclado, temos vários galpões que não estão conseguindo mais receber. Estou conversando com a Granpal (Consórcio dos municípios da Região Metropolitana) para destinar parte desse lixo para galpões que não sejam só de Porto Alegre — afirma o prefeito.

Ainda segundo Melo, a atual gestão irá desenvolver um programa voltado à alocação de catadores e carrinheiros para outras atividades econômicas.

Testes em 12 bairros

Os testes com os contêineres boca de lobo irão ocorrer nos bairros Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Farroupilha, Floresta, Independência, Moinhos de Vento, Santana e Rio Branco. Já os contêineres verdes serão testados no Centro Histórico, Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus. Segundo a prefeitura, a coleta por contêineres seguirá atendendo 19 bairros — 12 com atendimento integral.

— Depois de seis meses, teremos um primeiro relatório. Já no final do ano, teremos indicadores e saberemos se vamos ampliar essas áreas de testes ou se vamos recuar — explica Hundertmarker.

O serviço automatizado equivale a aproximadamente 20% do volume total da coleta domiciliar da Capital. O restante do recolhimento é feito por meio de uma empresa que coleta, manualmente, as sacolas de lixo e deposita o material em caminhões.