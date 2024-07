Confirmou-se o que tinha sido previsto na reunião entre o governo federal e a cúpula da Fraport no dia 18 de junho e que a coluna publicou com exclusividade: o Aeroporto Salgado Filho será reaberto em outubro. Ainda não é o funcionamento pleno, mas serão pelo menos 50 voos diários, o que resolve em boa parte o problema de isolamento do Rio Grande do Sul.