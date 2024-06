A data de reabertura do aeroporto Salgado Filho depende do resultado da análise das amostras colhidas na pista, mas uma data mais promissora do que a metade de dezembro foi definida como meta na reunião desta terça-feira (18) entre a cúpula da Fraport e ministros do governo Lula. O objetivo com o qual as duas partes trabalham é retomar os voos em 1º de outubro, de forma parcial, e ir ampliando aos poucos.