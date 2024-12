Assembleia Legislativa vai doar R$ 20 milhões para combate à fome no RS

Responsáveis pela assinatura do termo, dois líderes de Santa Maria deixaram as diferenças de lado no ato realizado na tarde desta segunda-feira (16) na Assembleia. O deputado Valdeci Oliveira, candidato derrotado à prefeitura da cidade e coordenador do movimento, assinou o acordo ao lado do secretário do Desenvolvimento Social, Beto Fantinel — que desistiu da candidatura no mesmo município para dedicar-se à pasta —. A Fantinel caberá a execução do recurso.